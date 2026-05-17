La Ruota della Fortuna casting aperti | come candidarsi al quiz di Canale 5
Il noto game show La Ruota della Fortuna, che ha segnato la televisione italiana sin dai tempi di Mike Bongiorno e attualmente condotto da Gerry Scotti, ha aperto nuovamente le iscrizioni per i candidati che desiderano partecipare alle prossime edizioni. I casting sono aperti e le persone interessate possono presentare la loro candidatura seguendo le procedure stabilite dagli organizzatori. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui requisiti o le modalità di selezione, ma le iscrizioni sono già attive.
Il celebre game show La Ruota della Fortuna, storico format reso iconico da Mike Bongiorno e oggi tornato in onda con Gerry Scotti, continua a cercare nuovi concorrenti per le prossime edizioni. La produzione è affidata a Endemol Shine Italy, società del gruppo Banijay, che gestisce l’intero processo di selezione attraverso casting ufficiali. Per partecipare al programma non basta l’iscrizione: è necessario superare una fase tecnica e un provino attitudinale, pensati per valutare non solo le capacità di gioco ma anche la presenza scenica dei candidati. Come funzionano le registrazioni e il gioco. Le registrazioni del programma si svolgono negli studi Mediaset di Cologno Monzese, dove i concorrenti selezionati si sfidano nel classico meccanismo del gioco. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
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Rai 1 ha voluto scorporare il segmento 21:00/21:54 con un Esc Start. Finita la ruota della fortuna su Canale 5, dopo la pubblicità su Rai 1 e dunque a partire dall'Australia in poi, comincia il nuovo segmento. #eurovision2026 #escita x.com
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