La Ruota della Fortuna casting aperti | come candidarsi al quiz di Canale 5

Il noto game show La Ruota della Fortuna, che ha segnato la televisione italiana sin dai tempi di Mike Bongiorno e attualmente condotto da Gerry Scotti, ha aperto nuovamente le iscrizioni per i candidati che desiderano partecipare alle prossime edizioni. I casting sono aperti e le persone interessate possono presentare la loro candidatura seguendo le procedure stabilite dagli organizzatori. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui requisiti o le modalità di selezione, ma le iscrizioni sono già attive.

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