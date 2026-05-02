Tre giorni di controlli nei parchi modenesi per le pattuglie ella Polizia a cavallo

Per tre giorni, le pattuglie della Polizia a cavallo hanno effettuato controlli nei parchi della città, nell’ambito di un’operazione straordinaria disposta dal Questore. Le attività di vigilanza si sono concentrate sulle aree verdi, coinvolgendo agenti e cavalli per monitorare la situazione. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di controlli sul territorio, finalizzato a garantire la sicurezza nelle zone pubbliche.

Proseguono in città i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Lucio Pennella, con una novità che non passerà inosservata a chi frequenta le aree verdi modenesi. Per potenziare ulteriormente l'azione di prevenzione e contrasto contro fenomeni criminosi che destano.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Più polizia (anche a cavallo) nei parchi di Milano e controlli anti-scontri per il 25 AprilePiù controlli nei parchi, dato l'avvicinarsi del bel tempo e di un clima che invita a stare all'aria aperta, e un dispositivo di sicurezza specifico...

Polizia locale in campo per le feste: pattuglie fisse nei punti caldi e controlli all'albaSchierate 35 unità per monitorare il traffico e i luoghi di aggregazione dei giovani.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Parma Sicura: 12 giorni di controlli intensivi, 3 arresti e 22 denunce; Abituale ritrovo di pregiudicati: il questore chiude per tre giorni un locale di Latina; Arrestato due volte in tre giorni. Uno spacciatore finisce in carcere; Intensificazione dei servizi di controllo del territorio a Bolzano: la Polizia di Stato denuncia nove persone e sequestra due chili e mezzo di sostanza stupefacente. - Polizia di Stato.

Controlli notturni dei carabinieri: 3 persone finiscono in carcere e 9 vengono denunciateInoltre un 57enne è stato segnalato alla Prefettura perché trovato con modeste quantità di droga per uso personale. Elevate 34 contravvenzioni per un importo complessivo di oltre 26mila euro a fronte ... casertanews.it

Fino a tre ore d'attesa negli aeroporti per colpa dei nuovi controlli. Quest'estate sarà ingestibileIl nuovo sistema europeo di ingresso/uscita (Ees) starebbe causando ritardi in vari Paesi e la situazione sembra destinata a peggiorare nelle prossime settimane. Qualche giorno fa, un centinaio di pas ... cataniatoday.it

Liratv. . Apre il Villaggio Coldiretti: Salerno in Flora al Parco Pinocchio "Al via la tre giorni" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #florovivaismo #mercatoContadino #natura #parcoPinocchio #Salerno #salernoInFlora #streetFood # - facebook.com facebook

Dal 15 al 17 maggio torna la tre giorni di storie, incontri e riflessioni sul tem dei diritti delle donne e delle nuove generazioni x.com