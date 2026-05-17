La piccola volpe investita in Brianza è stata salvata grazie all' ambulanza veterinaria - IL VIDEO

Una piccola volpe è stata investita in Brianza e si trovava immobile lungo la strada. Fortunatamente, un'ambulanza veterinaria è intervenuta rapidamente, riuscendo a soccorrerla. Se non fosse stata individuata in tempo, l’animale avrebbe probabilmente perso la vita. Il suo salvataggio è stato documentato in un video che mostra i momenti dell’intervento. La scena si è svolta in un’area trafficata, dove la presenza di un team specializzato ha permesso di intervenire prontamente.

Con tutta probabilità era stata investita e non si muoveva più. E se non fosse stata trovata sarebbe sicuramente morta. È un giovane e bellissimo esemplare di volpe quello che nella giornata di sabato è stato tratto in salvo in Brianza dai volontari dell'associazione Ambulanza Veterinaria. Ad. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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PINGUINI TATTICI NUCLEARI, PICCOLA VOLPE, (CON TESTO).

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