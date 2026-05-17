La nonna con l’ammorbidente i 100 euro per la Sim 800 per il microcellulare | il tariffario fuori legge dietro le sbarre di Opera

A Opera, nel carcere, sono stati scoperti tariffe illegali per vari tipi di droga. L'hashish viene venduto a circa 100 euro al grammo, mentre la cocaina raggiunge prezzi fino a 150 euro, spesso miscelata con farmaci o altre sostanze. Tra le attività illegali si contano anche scambi di denaro per servizi come l’utilizzo di schede SIM e microcellulari, con costi variabili che arrivano fino a 800 euro. La gestione di un “tariffario” di questo tipo all’interno del penitenziario è al centro di un’indagine in corso.

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