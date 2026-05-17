La nonna con l’ammorbidente i 100 euro per la Sim 800 per il microcellulare | il tariffario fuori legge dietro le sbarre di Opera

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Opera, nel carcere, sono stati scoperti tariffe illegali per vari tipi di droga. L'hashish viene venduto a circa 100 euro al grammo, mentre la cocaina raggiunge prezzi fino a 150 euro, spesso miscelata con farmaci o altre sostanze. Tra le attività illegali si contano anche scambi di denaro per servizi come l’utilizzo di schede SIM e microcellulari, con costi variabili che arrivano fino a 800 euro. La gestione di un “tariffario” di questo tipo all’interno del penitenziario è al centro di un’indagine in corso.

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Milano – Fino a 100 euro al grammo per l’hashish. Cifre quintuplicate per la cocaina (disponibile anche a 150 euro nella versione tagliata con farmaci o altre sostanze). Cento euro per una sim intestata a una persona fittizia. Microcellulari a 800 euro e smartphone fino a duemila, con un affitto quotidiano a quota 300. Prezzi elevatissimi, direttamente proporzionali al rischio di essere scoperti. Sì, perché il tariffario che abbiamo appena snocciolato veniva applicato all’interno del carcere di Opera,   stando alle testimonianze di alcuni detenuti e alle indagini degli agenti della polizia penitenziaria coordinati dal pm Rosario Ferracante e guidati dal comandante Felice De Chiara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - La nonna con “l’ammorbidente”, i 100 euro per la Sim, 800 per il microcellulare: il tariffario fuori legge dietro le sbarre di Opera
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