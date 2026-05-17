La bellezza di Specchia deturpata dall’inciviltà | il duro sfogo della sindaca contro i vandali

La comunità di Specchia si trova a fare i conti con un episodio di vandalismo che ha causato danni a parti del patrimonio cittadino. La sindaca ha espresso pubblicamente il suo disappunto, condannando l’atteggiamento degli autori di questi atti e chiedendo maggiore attenzione e rispetto per il bene comune. Le autorità stanno verificando le responsabilità e hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questi comportamenti. La situazione ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti.

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