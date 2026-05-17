Dopo la partita contro il Parma, l’allenatore delle Juventus Women ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Ha commentato che la squadra ha mostrato buone capacità in campo e ha sottolineato l’importanza della prossima finale, che può avere un ruolo significativo nel percorso stagionale. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la formazione, e ora l’attenzione si sposta alla sfida decisiva in programma in futuro.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, Canzi si è detto soddisfatto nel post partita della sfida contro il Parma. Ora la testa è rivolta alla finale di Coppa Italia. Subito dopo la vittoria sul campo del Parma, Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato ai microfoni ufficiali bianconeri commentando la prestazione delle sue ragazze.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! PAROLE – «Sono sicuramente soddisfatto della prestazione. Non è facile affrontare una partita senza stimoli di classifica, ma sapevamo che sarebbe stato un peccato non concludere nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. Adesso ci attende una finale che può dare tanto»

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