Juventus Parma Under 15 LIVE | le formazioni ufficiali Monte e Paesanti al centro dell’attacco

Alle 15 si gioca Juventus Parma Under 15, con le formazioni ufficiali già annunciate: Monte e Paesanti sono schierati al centro dell’attacco. La partita, valida per la ventitreesima giornata del campionato 202526, sarà trasmessa in diretta e seguirà aggiornamenti su moviola, tabellino e risultato in tempo reale. La cronaca live fornirà i dettagli dell’incontro tra le due squadre.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato contro il Bologna, ospita il Parma a Vinovo nel match valevole per la ventitreesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 13:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Parma Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: (4-3-1-2) Moretti: Cussotto, Allara, Esposito, Modica; Laganà, Duka, Nobile; Laruccia; Paesanti, Monte All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Monte e Paesanti al centro dell’attacco Articoli correlati Torino Juventus Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Cussotto torna titolare, attacco affidato a Laruccia e PaesantiKoopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Juventus Virtus Entella Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Prima chiamata per Della Rossa e Bosticco, Elliot e Monte il duo d’attaccoVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Parma Under Temi più discussi: Tabellino partita Juventus Women vs Parma Women; Dal 17 al 21 marzo stage pre-qualificazioni europee: le scelte di Daniele Franceschini; Serie A – Spettatori 29° turno: quasi 50.000 in meno rispetto alla scorsa giornata; Quindici piacentini nelle selezioni regionali che preparano il Torneo delle Regioni. Juventus Parma Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Carrarese Under 15: bis di Paesanti, Esposito si scopre bomber, Duka una conferma perpetua-VOTIPagelle Juventus Carrarese Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Carrarese Under 15: i ... juventusnews24.com #BVB, #Juventus e #BayernMonaco stanno monitorando il giovane attaccante del #Parma Anthony #Tagliente (classe 2009). In questa stagione ha già segnato 9 gol e fornito 9 assist. #Tagliente è considerato uno dei più importanti talenti italiani Under 17. facebook