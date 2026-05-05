Torino Juventus Under 15 2-2 LIVE | due cambi per Pecorari entrano Duka ed Elliot

Nel match valido per gli ottavi di finale del campionato Under 15 202526, la partita tra Torino e Juventus si è conclusa con un punteggio di 2-2. Durante il secondo tempo, l’allenatore della Juventus ha effettuato due sostituzioni, inserendo Duka ed Elliot al posto di altri giocatori. La cronaca del match, curata da Fabio Zaccaria, include anche una sintesi, la moviola e il tabellino del confronto.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 15, dopo aver raggiunto il terzo posto nel girone, affronta il Torino nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 15: 2-2 sintesi e moviola. 69? CAMBI PER PECORARI – Elliot e Duka fanno il loro ingresso in questo finale di gara 66? PARATONA MORETTI – Portuondo trova il giusto spazio e calcia verso la porta, Moretti respinge bene e si riscatta 62? Due...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 2-2 LIVE: due cambi per Pecorari, entrano Duka ed Elliot Notizie correlate Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE: doppio cambio per Pecorari. Freyria e Elliot in campoOpenda Juve, futuro deciso per il giocatore belga: ecco cosa accadrà a giugno fra lui e il club bianconero. Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE: aumenta il pressing la squadra di PecorariRinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-Juventus 1-2Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net juventus torino under 16Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER15 è ospite del #Torino Segui qui il live del match x.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook