Juventus Milan Under 15 1-0 LIVE | al via il secondo tempo cambio in porta per gli ospiti

Al fischio di inizio del secondo tempo, la partita tra Juventus e Milan Under 15 si è riaperta con un cambio in porta per gli ospiti. La sfida, valida per gli ottavi di finale del campionato 202526, si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore della squadra di casa. Durante il match sono stati osservati alcuni movimenti chiave, con azioni che hanno segnato i momenti più rilevanti della partita, che è stata seguita in diretta e analizzata anche attraverso una moviola dettagliata.

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