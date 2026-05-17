Juventus Milan Under 15 1-0 LIVE | al via il secondo tempo cambio in porta per gli ospiti
Al fischio di inizio del secondo tempo, la partita tra Juventus e Milan Under 15 si è riaperta con un cambio in porta per gli ospiti. La sfida, valida per gli ottavi di finale del campionato 202526, si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore della squadra di casa. Durante il match sono stati osservati alcuni movimenti chiave, con azioni che hanno segnato i momenti più rilevanti della partita, che è stata seguita in diretta e analizzata anche attraverso una moviola dettagliata.
di Fabio Zaccaria Juventus Milan Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver eliminato grazie ad un netto 3-0 casalingo il Torino agli ottavi, affronta il Milan nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di campionato: in palio un posto in semifinale contro una fra Fiorentina e Roma. segue LIVE il match. Juventus Milan Under 15: 1-0 sintesi e moviola. 40? FINE PRIMO TEMPO 39? GOL DELLA JUVE- Pasticcio clamoroso fra Zappia e Bogogna, Della Rossa intuisce e mette in rete... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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