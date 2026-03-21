Juve Sassuolo LIVE | squadre arrivate all’Allianz Stadium le scelte ufficiali

Le squadre sono arrivate all’Allianz Stadium per la partita tra Juventus e Sassuolo, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526. Sono state rese note le scelte ufficiali dei giocatori e si sono svolti i consueti atti pre-partita. La cronaca e il risultato saranno aggiornati in tempo reale, insieme a moviola e tabellino.

di Marco Baridon Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo – PAGELLE. Juve Sassuolo 0-0: risultato e tabellino. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte ufficiali Articoli correlati Leggi anche: Sassuolo Juve LIVE: squadre arrivate al Mapei Stadium, le scelte ufficiali di Spalletti Juve Como LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... I gol di #SassuoloJuve direttamente dal Mapei Stadium di Pietro Giancristiano #Juventus #seriea Approfondimenti e contenuti su Juve Sassuolo Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Sassuolo; Sassuolo, pertosse tra i giocatori e squadra decimata per la Juve: Informata la Lega Serie A; Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming. Juve Sassuolo LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte ufficialiJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una ... juventusnews24.com Juventus-Sassuolo LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Juventus-Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Juve-Sassuolo, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come cambia la corsa Champions facebook #Juve- #Sassuolo, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come cambia la corsa Champions x.com