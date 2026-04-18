Juve Fiorentina Primavera LIVE | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca

La partita tra la squadra Primavera della Juventus e quella della Fiorentina si è svolta durante la 34ª giornata del campionato 202526. La cronaca ha fornito dettagli sui momenti salienti dell'incontro, con una sintesi delle azioni più importanti e le decisioni prese dagli arbitri durante la moviola. Sono stati pubblicati il risultato finale, il tabellino e una narrazione completa dell'andamento del match.

Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida la Fiorentina, terza in classifica, nella 34esima giornata di campionato: bianconeri sempre a caccia di punti che possano avvicinare la zona playoff dopo il ko sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 11.00 Migliore in campo Juve Primavera. A conclusione del match Juve Fiorentina Primavera 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE QUOTE JUVE BOLOGNA – I bianconeri cercano continuità e tre punti per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca Notizie correlate Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina; Juventus-Fiorentina Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming; Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficiali. Primavera 1, Juventus U20-Fiorentina: dove vedere il matchAppuntamento importante nel campionato Primavera 1: sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 ospiterà la Fiorentina Primavera presso il campo ... tuttojuve.com U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina | OneFootballSabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 affronterà presso il campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera della Fiorentina nel trentaquattresimo ... onefootball.com U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina Sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 affronterà presso il campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera della Fiorentina nel trentaquattresimo turno di campiona - facebook.com facebook