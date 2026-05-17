Juve Fiorentina 0-0 LIVE | Conceicao prova il tiro da due passi! Respinge la difesa viola
Nella partita tra Juventus e Fiorentina terminata con un punteggio di 0-0, il tecnico della Juventus ha tentato un tiro da distanza ravvicinata, che è stato respinto dalla difesa della Fiorentina. La gara, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526, ha visto momenti di pressione da parte di entrambe le squadre, senza però portare a reti segnate. La cronaca del match include dettagli sui tentativi di gol e le azioni più importanti, mentre la moviola analizza alcune decisioni arbitrali.
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Match Thread: Juventus vs Fiorentina | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit
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