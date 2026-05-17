Jannik ancora un record | è il più giovane di sempre a conquistare tutti i Masters 1000

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha stabilito un nuovo record diventando il più giovane di sempre a vincere un titolo nei tornei Masters 1000. Con la vittoria a Roma, il tennista italiano ha aggiunto un’altra tappa importante alla sua carriera, completando la collezione dei nove tornei Masters 1000. Si tratta di un risultato che lo colloca tra i pochi atleti ad aver raggiunto questa serie, segnando un traguardo notevole in ambito professionale. La vittoria rappresenta anche il secondo titolo di questo livello per Sinner.

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Ci ha messo più di dodici anni di carriera e 30 masters vinti Novak Djokovic, prima di conquistare tutti i 1000 in calendario, riuscendoci a Cincinnati, nel 2018, quando aveva già spento 31 candeline. A Jannik Sinner è bastato molto meno. Il numero uno del mondo è diventato il secondo giocatore della storia a riuscire nell’impresa a 24 anni e 9 mesi, e all’azzurro ci sono volute “solo” 10 vittorie 1000 prima di conquistarli tutti. Un’impresa leggendaria che va a aggiungersi all’impressionante serie di record che Sinner sta conquistando, riscrivendo la storia di questo sport.  Jannik vincendo Roma è diventato il primo giocatore della storia a vincere sei 1000 di fila, superando quanto fatto da Novak Djokovic nel 2011 e tra il 2014 e il 2015. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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