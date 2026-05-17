Jannik Sinner ha stabilito un nuovo record diventando il più giovane di sempre a vincere un titolo nei tornei Masters 1000. Con la vittoria a Roma, il tennista italiano ha aggiunto un’altra tappa importante alla sua carriera, completando la collezione dei nove tornei Masters 1000. Si tratta di un risultato che lo colloca tra i pochi atleti ad aver raggiunto questa serie, segnando un traguardo notevole in ambito professionale. La vittoria rappresenta anche il secondo titolo di questo livello per Sinner.

Ci ha messo più di dodici anni di carriera e 30 masters vinti Novak Djokovic, prima di conquistare tutti i 1000 in calendario, riuscendoci a Cincinnati, nel 2018, quando aveva già spento 31 candeline. A Jannik Sinner è bastato molto meno. Il numero uno del mondo è diventato il secondo giocatore della storia a riuscire nell’impresa a 24 anni e 9 mesi, e all’azzurro ci sono volute “solo” 10 vittorie 1000 prima di conquistarli tutti. Un’impresa leggendaria che va a aggiungersi all’impressionante serie di record che Sinner sta conquistando, riscrivendo la storia di questo sport. Jannik vincendo Roma è diventato il primo giocatore della storia a vincere sei 1000 di fila, superando quanto fatto da Novak Djokovic nel 2011 e tra il 2014 e il 2015. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jannik, ancora un record: è il più giovane di sempre a conquistare tutti i Masters 1000

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Will Djokovic WIN 25th major or can Alcaraz become YOUNGEST career SLAM winner

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