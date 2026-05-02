Un tennista italiano ha raggiunto un risultato storico, diventando il più giovane di sempre a disputare almeno una finale in tutti i tornei Masters 1000. Prima di lui, solo tre grandi campioni avevano ottenuto questa occasione: Djokovic, Federer e Nadal. La partita decisiva si è conclusa con un break nel nono game contro un avversario francese, permettendogli di conquistare la finale.

L'impresa riuscita prima solo a Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal. Decisivo il break nel nono game contro Fils. Poi in conferenza stampa. "Smorzate? È una parte che sto provando a migliorare: non sono ancora al livello di Carlos Alcaraz, ma continuo a provarci". Domenica 3 maggio alle 17, Sinner tornerà in campo per inseguire un'impresa senza precedenti: il quinto Masters 1000 consecutivo Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia del tennisconquistando la sua prima finale in carriera alla Caja Mágica di Madrid. Il numero uno del mondo supera il francese Arthur Fils in due set, 6-2, 6-4, al termine di unapartita gestita con autorità e maturità, dimostrando una freddezza glaciale, come ormai ci ha sempre abituato, soprattutto nei momenti chiave.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner, il più giovane di sempre a giocare almeno una finale in tutti i tornei Masters 1000

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