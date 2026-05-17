Isola Borromeo l’estate è quasi salva | fumata bianca per il bando bis di gestione degli spazi ristoro

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sei mesi di inattività, si conclude con successo la seconda gara per la gestione degli spazi ristoro e delle aree esterne dell’Isola Borromeo, il parco fluviale di Cassano d’Adda che quest’anno celebra il suo ventennio. La prima procedura di affidamento era andata deserta, ma ora è stato scelto il nuovo gestore. La decisione arriva dopo il completamento delle procedure di gara e la firma del contratto, che permetteranno di riattivare le attività all’interno del parco.

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Cassano d’Adda (Milano) –  Gara bis chiusa e fumata bianca, dopo sei mesi di abbandono e una prima gara andata deserta c’è il nuovo gestore per gli spazi ristoro e le aree esterne dell’Isola Borromeo, il grande parco fluviale fra fiume e canale che proprio quest’anno compie vent’anni. La seduta pubblica per l’assegnazione si è tenuta l’altra mattina. Ora, si fa sapere dal Comune, gli uffici sono al lavoro per formalizzare i verbali e procedere, con il turbo, all’esame di documenti e alla burocrazia di rito. Nel frattempo, comunque, l’amministrazione ricorrerà alle vie brevi, attivando la procedura di consegna anticipata dei locali e degli spazi esterni al nuovo gestore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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