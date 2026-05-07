Il Comune ha pubblicato un nuovo bando per la gestione dell’Isola Borromeo, dopo che a fine marzo era andato deserto. Questa seconda gara, caratterizzata da tempi molto veloci, mira a trovare un gestore in breve tempo e prevede anche uno sconto rispetto alle condizioni precedenti. La procedura, annunciata pubblicamente, si svolge con l’obiettivo di assicurare la gestione dell’isola prima dell’estate.

Isola Borromeo, dopo la gara deserta di fine marzo il Comune ci riprova, il bando bis per la gestione è pubblico, super rapido e "con lo sconto". Tempi di pubblicazione record, qualche modifica e una sostanziale, la riduzione drastica del canone annuo a carico del futuro (ma ancora ipotetico) nuovo concessionario, portato da oltre 34 mila a 22mila euro. Non solo una scelta strategica. Una perizia affidata dal Comune dopo il fallimento della gara precedente aveva certificato l’importo eccessivo della prima richiesta, frutto probabilmente di errori di conteggio. Scadenza della nuova chiamata, il 12 maggio. La speranza, esile, quella di "salvare l’estate".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Isola Borromeo, bando ultra-rapido con un obiettivo: salvare l’estate

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