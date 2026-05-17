Irpinia Archeologica | la cultura come motore di crescita e unione territoriale

Oggi si è svolto un incontro istituzionale in Irpinia Archeologica, dove è stato presentato un progetto legato alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. La Dottoressa Giulia Perfetto, docente presso l’Università di Salerno e promotrice dell’evento, ha dichiarato che si tratta di un'iniziativa consolidata, volta a rafforzare il legame tra il territorio e le sue radici storiche. Durante l’incontro sono stati discussi gli obiettivi di sviluppo e le modalità di promozione culturale della zona.

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Oggi si è affermato un progetto, oggi si è affermata una visione, afferma la Dottoressa Giulia Perfetto dell’Università di Salerno, promotrice di questo incontro istituzionale.Un incontro tra cultura, istituzioni e territorioUna giornata significativa per la cultura irpina e per il futuro della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cultura, Lollobrigida: "Dimore storiche motore di turismo e sviluppo territoriale" Gratis nelle aree archeologiche fino a ottobreSi chiama Una domenica archeologica, la nuova iniziativa promossa dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Ministero della cultura, per scoprire le bellezze del passato. In programma, un ... msn.com 'Domenica archeologica' in Toscana con ingresso gratis a 18 sitiIngresso gratuito per tutti la prima domenica del mese, da maggio a ottobre, in 18 aree e parchi archeologici distribuiti su tutto il territorio della Toscana. E' l'iniziativa 'Una domenica ... ansa.it