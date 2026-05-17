Internazionali la finale | oggi Sinner-Ruud – Diretta

Oggi si disputa la finale degli Internazionali d'Italia 2026 di tennis, con l'azzurro Jannik Sinner che affronta il norvegese Casper Ruud. La partita si svolge a Roma, nel torneo Masters 1000, e sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming, accessibile anche in chiaro. Si tratta di un match decisivo per il titolo, con i due giocatori pronti a sfidarsi per la conquista del trofeo.

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