Internazionali d' Italia 2026 Binaghi | Oltre 578mila presenze indotto da un miliardo
La 83esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia si è conclusa con oltre 578.000 presenze registrate, un dato che supera le cifre delle edizioni precedenti. L’evento ha generato un indotto economico stimato in circa un miliardo di euro, confermando la rilevanza dell’appuntamento nel panorama sportivo e commerciale. I numeri di questa edizione riflettono il successo di pubblico e l’impatto sul settore legato alla manifestazione, che si è svolta tra il pubblico e le strutture allestite nel territorio.
La 83esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia si chiude con numeri record e un bilancio positivo sotto tutti i punti di vista. Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel (Fitp), ha tracciato un consuntivo dettagliato nella conferenza stampa finale del torneo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
ROMA | Internazionali di Tennis, 2026
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