Inter Verona LIVE 1-0 | doppia chance per i nerazzurri Montipò ferma Lautaro

Alle ore 15 si è dato il via alla partita tra Inter e Verona allo stadio di San Siro, valida per la 37ª giornata di Serie A 20252026. L’incontro si è svolto con un risultato di 1-0 a favore dei nerazzurri, con Montipò che ha parato un tiro di Lautaro. La partita è stata trasmessa in diretta e ha visto entrambe le squadre impegnate in un match deciso da un singolo gol.

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di Paolo Moramarco Alle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. A San Siro in campo Inter Verona, match valido per la 37a giornata di Serie A. Per entrambe le squadre nessun obiettivo ancora da conquistare, Inter certa della vittoria del campionato oggi celebrerà il suo 21° scudetto, concedendo qualche minuto a chi ha avuto meno spazio in questa stagione e a chi si appresta a salutare. Destino già segnato, invece, per il Verona, retrocesso, che proverà ad onore al meglio il finale di stagione. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Verona LIVE 1-0: doppia chance per i nerazzurri, Montipò ferma Lautaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter-Parma 2-0 | LINTER CAMPIONI D`ITALIA lemozionante radiocronaca di Francesco Repice Sullo stesso argomento Lazio Inter LIVE 0-1: subito Lautaro! Nerazzurri avantidi Paolo MoramarcoAppuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Lazio Inter LIVE 0-2: Lautaro e Sucic, nerazzurri a riposo con il doppio vantaggiodi Paolo MoramarcoAppuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Match Thread: Inter vs Hellas Verona | Serie A | 17 May 13:00 UTC reddit LIVE - Primavera - #InterVerona, le formazioni ufficiali: #Pinotti torna dal 1', #Marello in panchina x.com Serie A LIVE, Inter-Verona e festa Scudetto 1-0 in diretta: oggi i nerazzurri sfileranno con due coppeOggi l'Inter gioca l'ultima partita in casa della stagione contro il Verona: a San Siro scatteranno i festeggiamenti per lo Scudetto, vinto lo scorso 3 maggio contro il Parma con tre giornate d'antici ... fanpage.it Inter – Verona LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 37° GiornataDove vedere Inter - Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 15:00. stadiosport.it