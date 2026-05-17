Infiltrazioni mafiose al porto storia della prostituzione e viaggio fra i corpi di reato sequestrati | la settimana di Dossier

Non è più solo una questione di cosa transiti nelle stive, ma di chi possiede le chiavi dei cancelli. Nello scalo di Porto Empedocle, il confine tra economia sana e controllo mafioso è stato, se non cancellato, gravemente intaccato da una strategia di infiltrazione chirurgica che ha puntato ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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