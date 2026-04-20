Infortuni alla Piana di San Tomaso e sul Resegone | in volo l' elicottero

Nel primo pomeriggio di lunedì, due interventi di soccorso sono stati effettuati sulle montagne della zona, coinvolgendo un elicottero. Un volo di emergenza è stato necessario per raggiungere le persone rimaste coinvolte in incidenti, uno sulla Piana di San Tomaso e l’altro sul Resegone. Le operazioni sono state coordinate dalle squadre di soccorso e hanno visto l’impiego del mezzo aereo per il trasferimento dei feriti.

Doppio intervento sulle nostre montagne nel primo pomeriggio di lunedì per soccorrere persone vittime di incidenti.Il primo in ordine temporale alle 12.40 a Valmadrera, nella Piana di San Tomaso, per un 21enne infortunatosi. Dopo la chiamata al 112 sul posto sono stati inviati una squadra del.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cadute sul Resegone, in volo l'elicottero: due persone finiscono in ospedale