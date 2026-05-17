Incontro Trump – Xi Jinping | perché con la Cina è meglio fare affari che la guerra

Recentemente si è svolto un incontro tra il leader statunitense e il presidente cinese, con l’obiettivo di discutere questioni economiche e diplomatiche tra i due paesi. Viene riferito che Trump ha mantenuto un atteggiamento di cooperazione, continuando a negoziare con Pechino e lasciando da parte alcune alleanze regionali e europee. L’incontro ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune fonti che evidenziano un supporto alle strategie di Trump e altre che criticano le sue scelte diplomatiche.

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Che scandalo: Trump fa affari, Trump sta al gioco di Xi, Trump molla gli alleati in Asia, Trump lascia sola l’Europa. Tutti salgono in cattedra per spiegare cos’è la trappola di Tucidide, evocata dal leader cinese: se una potenza emergente minaccia di scalzare la potenza egemone ma traballante, l’esito inevitabile è il conflitto. E allora? Che dovrebbe fare Trump, piuttosto che cercare un modus vivendi con l’avversario? Fargli la guerra santa? Morire per Taipei? Lui un’idea ce l’ha: «Non voglio che qualcuno dichiari l’indipendenza», ha detto ieri, «e che gli Usa debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra». Avesse ragionato così con l’Iran. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Incontro Trump – Xi Jinping: perché, con la Cina, è meglio fare affari che la guerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Frustasi! Sempat Ancam China, Kini Trump Surati Xi Jinping Memohon Tak Kirim Senjata ke Iran Sullo stesso argomento Con la Cina è meglio fare affari che la guerraChe scandalo: Trump fa affari, Trump sta al gioco di Xi, Trump molla gli alleati in Asia, Trump lascia sola l’Europa. Usa-Cina, Trump annuncia incontro con Xi Jinping: “Sarà fantastico, è un mio amico”(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito “fantastico” il prossimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping, in... Donald Trump in Cina, l'incontro con Xi Jinping. Il documento esclusivo di Fabio Celenza per #propagandalive @CelenzaFabio x.com Trump dice che Xi concorda sul fatto che l'Iran deve aprire lo stretto, la Cina dice che la guerra non sarebbe dovuta iniziare reddit Sky TG25, anatomia dell'incontro Trump-XiIl viaggio in Cina di Donald Trump e il suo faccia a faccia con Xi Jinping ha riacceso il confronto tra Washington e Pechino in una fase cruciale per gli equilibri globali. La nuova puntata di Sky TG2 ... tg24.sky.it Incontro Trump-Xi Jinping: come è andato | Cina-USA partner non rivali. Intesa sui dazi, allarme su TaiwanCome è andato il primo incontro Trump-Xi Jinping a Pechino: le posizioni di USA e Cina, i nodi in campo e l'effetto Taiwan. Tutti i temi ... ilsussidiario.net