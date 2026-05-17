Durante la giornata, i cortili dell’università sono stati riempiti da bambini, famiglie, associazioni, scuole e cittadini che hanno partecipato a incontri, laboratori e attività sportive. Le iniziative hanno coinvolto diverse fasce di età e hanno trasformato il luogo in uno spazio aperto e vivace, dove si sono svolte diverse attività pensate per favorire l’interazione e la partecipazione della comunità. L’evento ha avuto come obiettivo quello di mostrare come potrebbe essere la città in futuro attraverso momenti di confronto e intrattenimento.

Per un giorno i cortili dell’ Università si sono trasformati in uno spazio vivo e partecipato, aperto a bambini, famiglie, associazioni, scuole e cittadinanza. Un luogo in cui creatività, solidarietà e partecipazione sono diventate protagoniste. È tornata per la 2ª edizione “ Città del futuro - Il futuro che sogniamo“. Il programma ha offerto momenti di confronto su tematiche d’attualità come l’uso dei cellulari da parte dei più giovani e ha presentato attività ludiche e dimostrazioni aperte al pubblico. Immaginando la città del futuro, non si può prescindere dalle scuole superiori che preparano i professionisti di domani. "I nostri ragazzi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incontri, laboratori e sport: "La nostra Città del futuro"

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