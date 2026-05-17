Incidente in via Trento | auto finisce su una vettura in sosta e abbatte un dissuasore

Da salernotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 4, in via Trento, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una vettura parcheggiata lungo la strada. L'auto si è scontrata contro il veicolo in sosta, causando anche la caduta di un dissuasore pedonale in cemento. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la gestione della situazione. Non si segnalano feriti tra le persone coinvolte.

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Incidente alle 4 di questa mattina: per cause da accertare, in via Trento un'auto si è schiantata contro una vettura in sosta, danneggiando anche un dissuasore pedonale in cemento. Dalle prime indiscrezioni, pare che il giovane alla guida fosse ubriaco, ma è tutto da verificare.Sul posto, oltre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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