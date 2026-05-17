Incidente in via Trento | auto finisce su una vettura in sosta e abbatte un dissuasore

Questa mattina alle 4, in via Trento, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una vettura parcheggiata lungo la strada. L'auto si è scontrata contro il veicolo in sosta, causando anche la caduta di un dissuasore pedonale in cemento. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la gestione della situazione. Non si segnalano feriti tra le persone coinvolte.

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