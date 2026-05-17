Imola in musica | la Regione stanzia 34.300 euro per il festival

La Regione ha destinato 34.300 euro per il festival musicale che si svolge a Imola, in occasione della sua trentesima edizione. I fondi sono stati approvati in un’apposita delibera e saranno impiegati per coprire le spese legate all’organizzazione dell’evento. La proposta di finanziamento specifica per il territorio imolese è arrivata da un ente locale che si occupa di cultura e spettacolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un documento pubblicato dall’ente regionale competente.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati i fondi per la trentesima edizione?. Chi ha proposto il finanziamento specifico per il territorio imolese?. Quali obiettivi strategici vuole raggiungere la Regione con questo investimento?. Come cambierà il volto di Imola durante la settimana del festival?.? In Breve Fondo regionale totale di 539.200 euro per la promozione culturale nei comuni.. La trentesima edizione si svolgerà dal 29 agosto al 6 settembre 2026.. Il finanziamento mira a rafforzare il nuovo Circondario imolese tramite la musica.. Fabrizio Castellari sottolinea il valore identitario del festival per la comunità locale.. La Regione approva 34. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imola in musica: la Regione stanzia 34.300 euro per il festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento StMicroelectronics, presentato l’accordo di programma: la Regione stanzia 300 milioni di euro"La giornata di oggi segna un passaggio fondamentale perché con la presentazione dell’accordo di programma da parte di StMicroelectronics si entra... Comparsa in Ferrari: l’INPS chiede 34.000 euro per 300Un pensionato di Modena ha ottenuto una vittoria legale decisiva contro l’INPS, che aveva preteso la restituzione di 34. Emilia Romagna Festival, il giro della musica in 80 giorni: da Pomposa a Imola, da Hoetzl a Bahrami x.com Contributi per 'Imola in musica'. Dalla Regione oltre 30mila euroLa Regione ha approvato i contributi per i progetti di promozione culturale dei Comuni con più di 50mila abitanti ... msn.com Dritte da local per Concerti Cremonini Imola 2026 reddit Imola in Musica, si chiude. Willie Peyote fa il pieno. Stasera il gran finale con l’Orchestra SenzaspineGran finale ieri sera per ’Imola in musica’: Willie Peyote ha conquistato il pubblico e regalato una chiusura da ricordare. La piazza era pienaa di spettatori di tutte le età, tra giovani, famiglie e ... ilrestodelcarlino.it