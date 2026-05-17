A Perugia è iniziata una nuova fase nell’osservazione dello spazio, con un progetto che collega le vibrazioni delle corde di un violino alle onde dello spazio-tempo. La ricerca si concentra sull’uso di strumenti avanzati per captare segnali provenienti dal Cosmo, aprendo nuove possibilità di analizzare fenomeni cosmici attraverso le onde gravitazionali. Questa iniziativa coinvolge scienziati e tecnici che lavorano insieme per migliorare la capacità di rilevare queste minuscole oscillazioni provenienti dall’universo.

di Leonardo Durante * Cosa unisce le vibrazioni delle corde di un violino alle oscillazioni più impercettibili del tessuto spazio-temporale? La risposta è risuonata ieri sera in un Auditorium SanFra a Perugia straripante di entusiasmo, dove ho avuto l’immenso onore di intervistare due veri e propri giganti della fisica mondiale: il Premio Nobel Takaaki Kajita e la scienziata dell’INFN Pia Astone. L’occasione è stata la celebrazione del nuovo Laboratorio Internazionale CAOS e della sua “Torre del Silenzio”, il cuore tecnologico umbro che sta spianando la strada alla candidatura italiana per l’Einstein Telescope (ET). Ma il dialogo con questi straordinari scienziati ci ha spinto molto oltre i confini della tecnologia, svelando una vera e propria rivoluzione culturale e scientifica articolata in tre visioni straordinarie: 1. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il violino di Einstein e la melodia del Cosmo: a Perugia è iniziata la Nuova Era dell’Astronomia Gravitazionale

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