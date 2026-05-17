Il Vangelo entra nel digitale | la nuova voce della fede in Veneto

Nel Veneto, si assiste a una novità nel modo di comunicare la fede, con l’ingresso del Vangelo nel mondo digitale. Sono stati realizzati video che vengono condivisi attraverso piattaforme online e social network, raggiungendo un pubblico più ampio rispetto alle cerimonie tradizionali. Questi contenuti digitali vengono trasmessi attraverso canali ufficiali delle parrocchie e delle comunità religiose della regione. La diffusione di questi messaggi avviene principalmente tramite pagine social, siti internet e servizi di streaming dedicati alle attività religiose.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può un video sostituire la presenza fisica in chiesa?. Dove si trasmette esattamente questo nuovo messaggio religioso veneto?. Chi detiene i diritti esclusivi di questa produzione audiovisiva?. Perché la tecnologia sta cambiando il modo di vivere la parrocchia?.? In Breve Pubblicazione video da parte di Medianordest avvenuta alle ore 01:03 del 17 maggio 2026.. Contenuto digitale accessibile tramite piattaforme video per i fedeli del territorio veneto.. Esclusiva sui diritti di riproduzione e distribuzione garantita alla società Medianordest.. Nuovo appuntamento digitale per la riflessione domestica nella provincia veneta.. Il 16 maggio 2026, la produzione audiovisiva di Medianordest ha rilasciato un nuovo contenuto intitolato La Parola del Signore, focalizzato sulla trasmissione del Vangelo attraverso la rete veneta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Vangelo entra nel digitale: la nuova voce della fede in Veneto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 2 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana Sullo stesso argomento Le storie della terra: la nuova voce digitale per le campagne? Cosa scoprirai Come può il digitale salvare la memoria storica delle nostre campagne? Chi sta portando le storie dei campi direttamente nelle case... Vangelo del 27 marzo 2026: il vero segreto della fedeMeditiamo il Vangelo del 27 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi... Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia Gv 16,20-23 #Vangelo La sofferenza che genera il timore, è salutare, e con essa l’anima entra ad ac­quistare la vera umiltà. Mistica Angela Marongiu x.com Mi hanno chiesto qual è il trucco? quando ho condiviso il Vangelo reddit Vangelo del 6 maggio 2026: il segreto della vite e il dono delle potatureIl commento del Vangelo di oggi di Don Luigi Maria Epicoco: perché le sofferenze della vita sono potature d'amore per portare più frutto. lalucedimaria.it