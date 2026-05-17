il seravezza vuole il bis ma a prato deve vincere

Dopo un anno, il Seravezza si trova di nuovo in finale playoff nel girone E di Serie D, mantenendo la stessa posizione di partenza. La squadra punta a ottenere il secondo successo consecutivo, ma la partita decisiva si gioca a Prato, dove sarà necessario vincere per accedere alla fase successiva. La sfida si presenta come un appuntamento importante per il club, che cerca di ripetere il risultato dello scorso anno.

Un anno dopo. il Seravezza è ancora qua, allo stesso punto, in finale playoff del girone E di Serie D. Un risultato straordinario se si pensa a quelle che anche quest’anno erano le competitor nel girone tosco-umbro. Oltre al Grosseto campione c’erano Prato (che è poi l’altra finalista di questi playoff), Siena e Foligno senza dimenticare una realtà ormai altrettanto consolidata a certi livelli alti della D come il Tau Altopascio (arrivato 2° in classifica al termine della regular season ma poi sconfitto a domicilio 2-0 proprio dal Seravezza nel derby provinciale domenica scorsa). Un anno fa il Seravezza vinceva i playoff battendo nell’ultimo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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HIGHLIGHT - Seravezza vs Prato 1-0 del 23-11-2025

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