Il Santo Padre | la comunicazione deve sempre rispettare la verità
Durante il Regina Coeli, il Papa ha sottolineato che ogni forma di comunicazione deve essere sempre basata sulla verità e rispettare la dignità delle persone. Ha affermato che è fondamentale evitare di diffondere informazioni non verificate o che possano ledere l’immagine degli individui coinvolti. Il Papa ha ricordato che la responsabilità di chi comunica è grande e che il rispetto della verità deve essere una priorità, anche in ambito pubblico e mediatico.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio al Regina Coeli. Durante il Regina Coeli, Papa Leone XIV ha richiamato l’attenzione sull’importanza di una comunicazione fondata sulla verità e sul rispetto della dignità umana. Il Pontefice ha sottolineato come, nell’odierno contesto mediatico, sia fondamentale mantenere uno stile comunicativo che non tradisca mai la realtà dei fatti e delle persone. La Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il Papa ha ricordato che in diversi Paesi si celebra in questi giorni la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dedicata quest’anno al tema “Custodire voci e volti umani”. Un invito che richiama la necessità di preservare l’autenticità delle relazioni e delle informazioni, soprattutto in un’epoca caratterizzata da un flusso costante di contenuti digitali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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