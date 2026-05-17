Il Santo Padre | la comunicazione deve sempre rispettare la verità

Durante il Regina Coeli, il Papa ha sottolineato che ogni forma di comunicazione deve essere sempre basata sulla verità e rispettare la dignità delle persone. Ha affermato che è fondamentale evitare di diffondere informazioni non verificate o che possano ledere l’immagine degli individui coinvolti. Il Papa ha ricordato che la responsabilità di chi comunica è grande e che il rispetto della verità deve essere una priorità, anche in ambito pubblico e mediatico.

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