Il portiere polacco, molto legato alla squadra, ha ripreso il ruolo di titolare dopo un periodo di assenza. Nel reparto offensivo, il tridente prevede sempre spazio per il giocatore con il soprannome “Berna”. A centrocampo, Ferguson e Pobega sono a supporto di Freuler, mentre il resto della formazione sembra definito, considerando infortuni, squalifiche e le indicazioni del tecnico nella conferenza stampa pre-gara. La trasferta a Bergamo si avvicina con poche incognite.

Tante certezze e pochi dubbi: tra infortuni, voglia di guardare al Bologna che sarà, squalifiche e promesse preannunciate da Italiano nella conferenza della vigilia il Bologna per Bergamo è praticamente fatto. Il primo dubbio riguardava i pali: Skorupski o Pessina. "Se sta bene giocherà Lukasz, glielo avevo promesso", scolpisce il tecnico. Il numero uno ha svolto l’intera settimana in con la squadra, ma ci sarà un consulto con il diretto interessato in mattinata, intenzionato a tornare anche per lanciare un segnale all’ambiente sulla voglia di restare, perché di correre rischi non è il caso dopo una stagione che ha visto il portiere fuori per 5 mesi a seguito di due gravi strappi muscolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il portiere polacco è molto legato al Bologna. Nel tridente offensivo c’è sempre spazio per Berna. Skorupski si riprende la maglia da titolare. Ferguson e Pobega a supporto di Freuler

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