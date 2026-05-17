Il Pd fa la morale solo sui debiti degli altri
Negli ultimi giorni si sono susseguite dichiarazioni e polemiche riguardanti alcune affermazioni politiche sui debiti pubblici e sulla gestione fiscale. In particolare, un commento ha accusato il Partito Democratico di criticare esclusivamente i debiti di altri, senza affrontare le proprie responsabilità. Contestualmente, si sono verificati interventi su temi come l'IRPEF e alcune dichiarazioni fatte in provincia di Potenza, che hanno generato discussioni tra diversi esponenti politici e commentatori.
passerelle ai Riuniti? Oggi il buco lo pagano cittadini e famiglie. E parliamo solo del qualche frase sulla responsabilità. L’aumento dell’IRPEF regionale in Puglia è una di dalla Regione Puglia per coprire il disavanzo della sanità regionale.“La sanità pugliese presenta un buco da circa 349 milioni di euro. La Regione dice di aver recuperato 107 milioni dalla macchina regionale. Il resto, circa 241 milioni, arriverà dall’aumento dell’IRPEF. Tradotto: ancora una volta, quando la politica sbaglia i conti, il “Parliamo del solo esercizio 2025. Un solo anno. E allora la domanda è inevitabile: se per 2026 e per il 2027? È una misura temporanea o la prima rata di un conto più lungo?” “Quando i debiti sono degli altri, il Partito Democratico sale in cattedra e fa la morale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Indipendenza Emotiva: Evita Debiti Morali
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