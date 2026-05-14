La paura cresce per Rosa, ferita in Vietnam, e Marcello riceve un aiuto inaspettato da parte della contessa. Al grande magazzino intanto Mirella è sempre più in crisi. Ecco cosa succede nel nuovo episodio della soap di Rai 1. Le trame de Il Paradiso delle Signore entrano nel vivo e la puntata in onda su Rai 1 il 15 maggio porta al centro una situazione critica, quella di Rosa, ferita e lontana da casa, con Marcello sempre più preoccupato per la sua vita. Ma non è l'unico fronte caldo. Mirella si trova davanti a una scelta netta, se dare o meno un'altra possibilità a Luigi, mentre Odile prova concretamente a rimettersi in piedi grazie all'aiuto di Matteo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 maggio 2026: Adelaide offre il suo aiuto a Marcello

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