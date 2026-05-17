Il miglioramento delle capacità cognitive può avvenire ad ogni età

Ricercatori del Center for BrainHealth dell'Università del Texas a Dallas hanno condotto uno studio su circa 4.000 persone di età compresa tra 19 e 94 anni. Lo studio, durato tre anni e pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports, ha analizzato le capacità cognitive di partecipanti di diverse età. I risultati indicano che le capacità cognitive possono migliorare in qualsiasi momento della vita. La ricerca si basa su un’analisi longitudinale, che ha monitorato le variazioni delle funzioni mentali nel tempo.

I Ricercatori del Center for BrainHealth della Università del Texas a Dallas, hanno seguito quasi 4.000 partecipanti, di età compresa tra 19 e 94 anni, nell’ambito di uno studio longitudinale durato tre anni e pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports.“Per troppo tempo abbiamo agito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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