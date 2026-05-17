Il giudice riapre il caso di Luana Di Raffaele | Orari e testimoni non tornano

Il giudice ha deciso di riaprire il procedimento riguardante il decesso di Luana Di Raffaele, una donna di 44 anni trovata senza vita nel suo appartamento di Napoli il 26 marzo 2025. La decisione è stata presa a seguito di verifiche sugli orari e sui testimoni coinvolti, che non risultano coerenti con le versioni fornite in precedenza. La vicenda rimane sotto esame, con ulteriori accertamenti ancora in corso.

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