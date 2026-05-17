Il giudice riapre il caso di Luana Di Raffaele | Orari e testimoni non tornano
Il giudice ha deciso di riaprire il procedimento riguardante il decesso di Luana Di Raffaele, una donna di 44 anni trovata senza vita nel suo appartamento di Napoli il 26 marzo 2025. La decisione è stata presa a seguito di verifiche sugli orari e sui testimoni coinvolti, che non risultano coerenti con le versioni fornite in precedenza. La vicenda rimane sotto esame, con ulteriori accertamenti ancora in corso.
Il caso della morte di Luana Di Raffaele non è chiuso. La 44enne napoletana fu trovata senza vita il 26 marzo 2025 nel suo appartamento di via Generale Camillo Cucca, nella zona della Torretta di Chiaia. Le prime indagini della squadra mobile avevano seguito l’ipotesi del gesto volontario. Ora. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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