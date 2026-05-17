Un ex studente ricorda con tristezza il rapporto con la propria insegnante, descrivendola come una persona appassionata e attenta ai propri studenti. La docente, nota per il suo modo di relazionarsi, ha lasciato un ricordo indelebile in coloro che hanno condiviso con lei gli anni di studio. Ora, a distanza di tempo, l’allievo si sofferma sul cambiamento che ha colpito la figura di questa insegnante, lasciando un senso di vuoto e di silenzio.

"Monica è stata la mia professoressa durante gli anni di magistrale. Avevamo un bellissimo rapporto, lo aveva con tutti i suoi studenti. Era una persona sempre sorridente, mai una parola fuori posto, disponibile. Aveva la luce negli occhi. Era la professoressa che tutti dovrebbero avere: anzi, tutti dovrebbero essere come era lei". Sta per laurearsi Filippo Montanari, studente riminese iscritto all’Università di Genova, ma ora ha perso un faro. È il suo ritratto intimo e doloroso, unito a quello di tutta la comunità scientifica e universitaria, a descrivere il vuoto lasciato dalla scomparsa di Monica Montefalcone. La 51enne biologa marina e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dolore dell’allievo: "Aveva il mare negli occhi e una passione infinita. Ora resta solo il silenzio"

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