Arezzo, 19 aprile 2026 – “Allora: 30 anni del Ciclone! Grazie per tutti gli inviti che mi arrivano, ho deciso di concentrarli tutti il 16 maggio a Laterina che è stata una delle location. Ci si vede tutti lì e si brinda col ramato!”. E giù con la schitarrata d’ordinanza che non appena il timpano ode “The Rhythm is Magic” di Marie Claire D’Ubaldo la macchina del tempo s’aziona per un ritorno al futuro nel ’96. La location diventa icona. Leonardo Pieraccioni va oltre, non si limita al viaggio amarcord postando sui social un frame di Levante, il sè giovincello nei panni del ragioniere folgorato dalla ballerina di flamenco Caterina De Cantar (alias Lorenza Forteza), ma snocciola aneddoti su aneddoti di un film passato alla storia della comicità all’italiana, alla toscana, all’aretina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Olè, il Ciclone torna in colonica. Cin cin a Laterina con Pieraccioni: “30 anni di ricordi belli, festeggiamo insieme”

IL PRINCIPE E IL PIRATA- LEONARDO PIERACCIONI & MASSIMO CECCHERINI 2001 FILM COMPLETO

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