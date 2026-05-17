Il carcere oltre la pena | alla Certosa di Parma un convegno su cura e riabilitazione
Il 19 maggio si terrà alla Certosa di Parma un convegno intitolato “Oltre la pena: punire o riabilitare?”. L’evento si propone di discutere il ruolo delle strutture detentive come luoghi di cura, responsabilità e riabilitazione, andando oltre l’aspetto punitivo tradizionale. La discussione coinvolgerà professionisti e operatori del settore, con l’obiettivo di analizzare le pratiche e le strategie adottate nel trattamento dei detenuti. L’iniziativa si inserisce in un percorso di confronto sulle modalità di gestione delle carceri.
Il carcere non solo come luogo di punizione, ma uno spazio di cura, responsabilità e riabilitazione. E' questo il tema centrale del convegno “Oltre la pena: punire o riabilitare?” in programma martedì 19 maggio alla Certosa di Parma. L’evento formativo, promosso dal Dipartimento Assistenziale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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