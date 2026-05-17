Il carcere oltre la pena | alla Certosa di Parma un convegno su cura e riabilitazione

Il 19 maggio si terrà alla Certosa di Parma un convegno intitolato “Oltre la pena: punire o riabilitare?”. L’evento si propone di discutere il ruolo delle strutture detentive come luoghi di cura, responsabilità e riabilitazione, andando oltre l’aspetto punitivo tradizionale. La discussione coinvolgerà professionisti e operatori del settore, con l’obiettivo di analizzare le pratiche e le strategie adottate nel trattamento dei detenuti. L’iniziativa si inserisce in un percorso di confronto sulle modalità di gestione delle carceri.

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