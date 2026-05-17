Il blu della Polizia di Stato nel mare rosa della solidarietà
Nel cuore della città, una lunga fila di magliette rosa si è mossa lungo le strade principali, affiancando il distintivo blu della Polizia di Stato. Lungo il percorso, le due componenti si sono unite in un gesto collettivo che simboleggia solidarietà e sostegno reciproco. La manifestazione ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti, creando un momento di coesione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.
Una distesa di magliette rosa ha attraversato le vie del centro cittadino, accanto alla linea blu della Polizia di Stato, unita in un unico grande abbraccio di solidarietà, vicinanza e speranza.La Polizia di Stato ha partecipato alla “Pordenone in rosa”, la camminata solidale con partenza e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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