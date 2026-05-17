Il blu della Polizia di Stato nel mare rosa della solidarietà

Nel cuore della città, una lunga fila di magliette rosa si è mossa lungo le strade principali, affiancando il distintivo blu della Polizia di Stato. Lungo il percorso, le due componenti si sono unite in un gesto collettivo che simboleggia solidarietà e sostegno reciproco. La manifestazione ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti, creando un momento di coesione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

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