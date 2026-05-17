Negli ultimi mesi, il balletto ha conquistato molte giovani del pubblico più giovane, che si veste con tutù di Dior, calza ballerine-sneaker e sceglie look di Skims. Inoltre, il workout alla sbarra sta diventando una tendenza diffusa tra le nuove generazioni, che praticano questa attività anche come modo di allenarsi. Questa riscoperta del balletto ha portato a smentire le affermazioni di un attore famoso, riguardo alla presunta scomparsa di questa forma di arte.

Dobbiamo smentire Timothée Chalamet: il balletto non è una forma d’arte in via d’estinzione. È vivo e vegeto. Di più: la danza classica sta facendo sentire la sua influenza estetica nella moda e nel beauty. I tutù sono tornati in passerella e l’allenamento del momento si fa alla sbarra. Perfino Kim Kardashian si è affidata alle ballerine per l’ultima campagna del suo brand, Skims. Dai quadri di Degas a Il Cigno Nero, passando da Save The Last Dance e Billy Elliott, il mondo della danza classica ha sempre esercitato un certo fascino sulla cultura pop e, di riflesso, sulle tendenze. C’è qualcosa di affascinante in quel mondo fatto di sbarre, scarpette col gesso, chignon, body e scaldamuscoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il balletto è il nuovo trend della Gen Z: dai tutù di Dior alle ballerine-sneaker e i look di Skims, fino al workout alla sbarra che spopola

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