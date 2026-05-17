IA e navigazione | arriva l’agente che usa il web come un umano

Una nuova tecnologia di intelligenza artificiale permette a un agente di navigare sui siti web senza ricorrere al codice, utilizzando approcci diversi da quelli tradizionali. Questa innovazione ha portato a un tasso di successo del 78% nelle operazioni svolte, fatto che ha suscitato preoccupazioni tra le aziende coinvolte. La capacità di un'IA di interagire con il web in modo più naturale apre nuove possibilità, ma allo stesso tempo solleva interrogativi sulla sua affidabilità e sui rischi associati.

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? Domande chiave Come può un'IA navigare i siti senza usare il codice?. Perché il tasso di successo del 78% preoccupa le aziende?. Chi gestirà i rischi legali dell'automazione senza API dedicate?. Come cambierà il lavoro quando l'IA agirà invece di parlare?.? In Breve Tasso di successo dell'automazione stimato intorno al 78% nelle piattaforme cloud.. Margine di errore del 22% rilevato nei test di navigazione autonoma.. Integrazione con modelli multimodali di OpenAI, Anthropic e Google per visione dinamica.. Sostituzione di sistemi tradizionali come Selenium e Playwright basati su selettori DOM.. Un nuovo agente open source chiamato Browser Use permette di controllare la navigazione web tramite linguaggio naturale, superando i limiti delle automazioni rigide basate su script. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e navigazione: arriva l’agente che usa il web come un umano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Marriage Wake-Up Call Every Couple Needs | J. John & Killy John Sullo stesso argomento Aggiornamento tecnologico noioso che ha migliorato la navigazione webproblemi di prestazioni e crash delle schede aperte hanno guidato una riflessione sull’uso della memoria nei sistemi moderni. Codex arriva su Chrome: l’IA di OpenAI rivoluziona il coding web? Domande chiave Come cambierà il flusso di lavoro senza più cambiare finestre? Perché l'integrazione con i DevTools trasforma il debugging... Ottimizzazione di Google(TG:e10838).mia - Results on X | Live Posts & Updates x.com Arriva l’apprendista artificiale, in ufficio l’IA rimpiazza i giovaniROMA – Il praticante di uno studio legale. Il programmatore al primo impiego. L’analista finanziario o il ricercatore junior. Potrebbero essere i giovani lavoratori quelli più penalizzati nell’era ... repubblica.it