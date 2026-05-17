Nel giorno del ricordo, il cielo grigio e il clima freddo hanno accompagnato la funzione religiosa officiata dal vescovo in via Locchi, davanti alla nuova sala polifunzionale. I Romiti manifestano l’intenzione di rinascere, mentre il vescovo ha commentato che non si può vivere in pace se la pioggia continua a rappresentare un pericolo. La giornata ha rispecchiato in parte l’atmosfera di tre anni fa, con condizioni meteorologiche che hanno influenzato le celebrazioni.

Nel giorno del ricordo, anche il meteo imitava in parte quello di tre anni fa: un cielo plumbeo e l’aria fredda, decisamente poco primaverile, hanno accompagnato la funzione religiosa che il vescovo ha officiato in via Locchi, proprio di fronte alla rinnovata sala polifunzionale. Uno dei luoghi che più simboleggiano l’alluvione del 16 maggio 2023, forse quello più significativo in assoluto. Lì l’acqua scavò dei crateri nel manto stradale e interi palazzi furono dichiarati inagibili. Nonostante il meteo avverso e qualche sporadica goccia di pioggia, in tanti hanno voluto essere presenti in quello che, oltre che un momento di raccoglimento religioso, è stato anche un rito collettivo di condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Romiti vogliono rinascere. Il vescovo: "Non si vive in pace se la pioggia resta un pericolo"

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