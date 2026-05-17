I Rolling Stones hanno diffuso il videoclip ufficiale del singolo “In The Stars”, brano presente nel loro prossimo album in studio intitolato “Foreign Tongues”, che sarà disponibile dal 10 luglio. Il video mostra la band in scena in un ambiente luminoso e dinamico, accompagnando un brano dal ritmo vivace e coinvolgente. La pubblicazione del videoclip coincide con l’annuncio dell’uscita dell’album, che segna una nuova tappa nella lunga carriera del gruppo.

LONDRA – I Rolling Stones hanno pubblicato il videoclip ufficiale del nuovo singolo “In The Stars”, brano allegro e coinvolgente tratto dal loro nuovo album in studio “Foreign Tongues” in arrivo il 10 luglio. Diretto da Francois Rousselet, che ha lavorato con Nike, Diesel, Pharrell Williams e ha curato i video degli Stones “Angry” dall’album “Hackney Diamonds” e “Ride ‘Em On Down” da “Blue & Lonesome”, il nuovo video vede la partecipazione dell’acclamata attrice Odessa A’zion (Marty Supreme, I Love LA). Il video, realizzato da Deep Voodoo utilizzando una tecnologia deepfake all’avanguardia, mostra gli Stones degli anni ’70 mentre eseguono “In The Stars” insieme a musicisti, cantanti e ballerini di epoche, culture e sottoculture diverse. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I Rolling Stones ringiovaniscono nel video di “In The Stars”

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The Rolling Stones - In The Stars (Official Lyric Video)

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