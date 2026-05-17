I ragazzi pagano ancora il lockdown | cosa raccontano i disastrosi risultati Invalsi
I risultati delle prove Invalsi mostrano che gli studenti continuano a risentire delle conseguenze del lockdown e delle restrizioni legate al Covid-19. Le valutazioni evidenziano un calo delle performance rispetto agli anni precedenti, con differenze significative tra diverse regioni e fasce di età. I dati raccolti indicano che le difficoltà nel recuperare il livello di preparazione sono ancora evidenti, soprattutto in materie come matematica e italiano. Questi risultati testimoniano come le restrizioni abbiano influito sull’apprendimento dei giovani.
Maledetto il Covid e le restrizioni che s’è portato dietro: le cicatrici lasciate della pandemia sono ancora visibili. Soprattutto su giovani e giovanissimi: sono loro, più di tutti, ad avere pagato a caro prezzo i continui Dpcm del secondo governo Conte. Basta guardare i risultati emersi dalle prove Invalsi, i test standardizzati somministrati annualmente in Italia per misurare i livelli di apprendimento, per averne contezza. Didattica a distanza e vuoti formativi mai colmati. Ma andiamo per ordine. I dati raccolti dal Sole24Ore lasciano emergere una forte flessione rispetto ai risultati del 2018-19, l’ultimo anno scolastico pre-Covid. Con un tracollo evidente in italiano e matematica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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