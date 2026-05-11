Prove Invalsi 2026 verso la conclusione cosa aspettarsi dai risultati di quest’anno? Si registrerà un miglioramento rispetto al 2024 25?

Le prove Invalsi 2026 stanno per concludersi, con tutti gli studenti delle classi interessate che termineranno i test entro la fine di maggio. I risultati attesi riguardano principalmente il livello di competenze acquisite rispetto agli anni precedenti, senza previsioni ufficiali di miglioramenti o peggioramenti. I dati raccolti saranno analizzati nelle settimane successive e resi pubblici, offrendo una panoramica sulle performance della scuola italiana in questa fase.

Siamo ormai giunti alla fase conclusiva delle prove Invalsi 2026: entro la fine di maggio tutti gli studenti delle classi coinvolte completeranno lo svolgimento dei test nazionali. Per conoscere l’esito di questa rilevazione, tuttavia, sarà necessario attendere: per le classi terminali (terza media e quinta superiore) i risultati saranno resi noti dopo gli Esami di Stato, mentre per le altre classi, come di consueto, all'inizio del prossimo anno scolastico. Cosa dobbiamo aspettarci? I dati di quest’anno scolastico 202526 saranno migliori rispetto a quelli del 202425? Il confronto sarà interessante, poiché il quadro emerso lo scorso anno non è stato affatto incoraggiante.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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