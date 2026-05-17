I giardini segreti di Venezia | i 7 più belli da visitare anche quello della Principessa Sissi

Venezia è conosciuta per i suoi canali e i palazzi storici, ma tra le sue strade si trovano anche giardini meno noti ma altrettanto affascinanti. Tra questi, alcuni sono accessibili al pubblico e offrono un rifugio di pace lontano dal caos turistico, come un giardino che un tempo apparteneva a una famiglia reale. Altri sono nascosti dietro cortili e portoni chiusi, visitabili solo in occasioni speciali o attraverso visite guidate. In totale, sono sette i giardini più belli da scoprire nella città lagunare.

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La città di pietra, Venezia, nasconde giardini meravigliosi da visitare almeno una volta nella vita, angoli di paradiso dove la natura sfida l'acqua e il marmo. Maggio è il momento perfetto per scoprire questo volto segreto della laguna, quando il profumo dei glicini si mescola alla brezza marina. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campi di tulipani in Italia: da Arese a Roma, i parchi fioriti più belli da visitare nella primavera 2026Tra le esperienze da provare con l'inizio della primavera ci sono le visite ai campi di tulipani: da Arese a Roma, fino ad arrivare a Catania, ecco... I giardini segreti di Venezia: i 7 più belli da visitare (anche quello della Principessa Sissi)La città di pietra, Venezia, nasconde giardini meravigliosi da visitare almeno una volta nella vita, angoli di paradiso dove la natura sfida l'acqua e il marmo. Maggio è il momento perfetto per scopri ... veneziatoday.it L’incanto dei Giardini reali tanto amati dalla principessa SissiTra piazza San Marco e lo spazio d’acqua su cui si affaccia, ci sono i Giardini Reali di Venezia, un’area verde che incanta per l’intensità dei colori e la cura che la caratterizza. L’area ospita ... unionesarda.it