I gentleman' s delle moto riempiono via Marconi | il raduno benefico raccoglie oltre 27mila euro | VIDEO e FOTO

Da viterbotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, via Marconi si è riempita di moto e appassionati per un raduno benefico dedicato ai gentleman's dei motori. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi motociclisti, che hanno percorso le strade della città con giacche eleganti, papillon e motori rombanti. L’evento si è concluso con la raccolta di oltre 27.000 euro, destinati a progetti di solidarietà. La carovana ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, creando un momento di aggregazione e solidarietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giacche, papillon e rombi di motore nella mattinata viterbese. A via Marconi la partenza per una carovana speciale, capace di coniugare la passione per le moto con l'impegno sociale. Il Distinguished Gentleman’s Ride ha spento le sue prime sette candeline a livello locale, portando in strada una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Muggiò, droga e oltre 27mila euro nascosti in casa: arrestato 39enneMuggiò (Monza), 11 maggio 2026 – Nella serata del 4 maggio, i carabinieri della Stazione di Muggiò hanno tratto in arresto in flagranza di reato un...

Leggi anche: Lotto, colpo da oltre 27mila euro con quattro terni e una quaterna

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web