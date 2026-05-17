I gentleman' s delle moto riempiono via Marconi | il raduno benefico raccoglie oltre 27mila euro | VIDEO e FOTO

Nella mattinata di oggi, via Marconi si è riempita di moto e appassionati per un raduno benefico dedicato ai gentleman's dei motori. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi motociclisti, che hanno percorso le strade della città con giacche eleganti, papillon e motori rombanti. L’evento si è concluso con la raccolta di oltre 27.000 euro, destinati a progetti di solidarietà. La carovana ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, creando un momento di aggregazione e solidarietà.

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