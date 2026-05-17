Antonio Ligabue, artista nato nel 1899 e scomparso nel 1965, non era apprezzato dai critici dell’epoca a causa della sua natura considerata troppo anomala e poco allineata alle correnti artistiche dominanti. Nonostante ciò, la sua opera ha resistito alle valutazioni delle avanguardie che cercavano di definire un canone di valore. La sua rinascita è avvenuta grazie al supporto di scrittori e di figure come Augusto Tota, oltre all’intervento di un editore di grande esperienza.

P erché Antonio Ligabue (1899-1965) ha trionfato sulle avanguardie che ritenevano di poter stabilire il canone del valore artistico? Perché è stato salvato dagli scrittori, senza dimenticare l’infaticabile lavoro di Augusto Tota, e quello di un editore magistrale come Franco Maria Ricci. “Vasari e Roma”: la mostra che celebra l’artista che ha scritto il Rinascimento X Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. Adolfo Wildt, il puro folle Quello che non ha fatto la critica, tradendo la sua missione, nel secondo Novecento, abbagliata dalla mitologia delle avanguardie, lo hanno fatto scrittori come Giancarlo Vigorelli, Giorgio Soavi, Mario De Micheli, Cesare Zavattini, menti illuminate e pure che hanno riconosciuto Ligabue anche se non era riferibile a una corrente, a una linea, a un gruppo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I due artisti non erano amati dai critici: troppo anomali e non inquadrati nelle correnti della loro epoca. Ma Ligabue è stato salvato dagli scrittori

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