Un giudice ha riferito di aver presentato domanda per la posizione di presidente di Tribunale di sorveglianza, ma la nomina è stata assegnata a una collega coinvolta nell’Associazione nazionale magistrati. Ha inoltre affermato di aver tentato di superare due volte le correnti interne, ma il Consiglio superiore della magistratura ha deciso diversamente.

Sono in magistratura dal 1986 e la mia storia professionale, pur costellata da tante personali soddisfazioni e piena di entusiasmo, che ancora oggi mi anima, la potrei definire, con il titolo di una canzone del grande Fabrizio De Andrè, «Una storia sbagliata». Ma se tale è diventata non è per colpa mia, ma per le aberrazioni dell’attuale sistema correntizio. Fin dal mio ingresso in magistratura, già durante il periodo di tirocinio come uditore giudiziario, capii di non avere alcun trasporto per l’attività associativa, per cui non mi iscrissi a nessuna corrente, limitandomi ad andare a votare per le elezioni dei membri dei Consigli giudiziari e del Csm solo quando venivo contattata da qualche collega amico che si era candidato e che stimavo professionalmente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ho battuto due volte le correnti ma il Csm ha fatto vincere loro

Articoli correlati

“Ho fatto la comunità due volte per cocaina, poi sono andato dallo psicologo. Hanno cercato di darmi psicofarmaci, ma ho rifiutato subito”: lo rivela Clementino“La Iena cade ma si rialza!” è questo il titolo dell’ultima puntata del BSMT by Gianluca Gazzoli con ospite Clementino.

"L’Anm ha colonizzato il Csm con le correnti". Smontata la propaganda del No al referendumLa notizia pubblicata ieri in esclusiva da “il Giornale”, dove la magistrata Silvia Albano verbalizzava nel settembre 2020 contro quella che poi...