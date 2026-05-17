I dossier della settimana | potere economia e città sotto la lente

Questa settimana si approfondiscono i rapporti tra istituzioni pubbliche, realtà economiche e cambiamenti nelle aree urbane di Firenze. Si analizzano i temi legati alla gestione del potere, alle attività delle imprese locali e alle opere di riqualificazione urbana che stanno modificando il volto della città. Le notizie coprono interventi pubblici, investimenti e sviluppi infrastrutturali, offrendo uno sguardo dettagliato sulle trasformazioni in atto nel capoluogo toscano.

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Tra potere pubblico, economia locale e trasformazioni urbane, la settimana racconta alcune delle dinamiche più profonde che attraversano Firenze. Dalla sanità ai grandi immobili incompiuti, fino ai settori industriali che muovono milioni e ai servizi essenziali della città, ecco i dossier e gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I handed him the divorce papers, but he still loved his first love, unaware Id leave forever! Sullo stesso argomento Dossier della settima. Firenze che cambia: case, potere, nuovi business e relazioni sotto la lenteFirenze è spesso raccontata come una città “ferma” nella sua bellezza: turismo, centro storico, cartoline. I dossier della settimana: inchieste e numeri sui nodi della città x.com I dossier della settimana: inchieste e numeri sui nodi della cittàDall’ex ospedale nel degrado ai finanziamenti auto a trappola, dalla Cittadella della Sicurezza all’emergenza alloggi per studenti: sei approfondimenti tra potere, imprese e trasformazioni urbane ... firenzetoday.it Riepilogo Settimanale Tesla (4 maggio – 10 maggio 2026) reddit La settimana di Dossier: lo sfratto di Hugo Boss in via Libertà, i retroscena delle sparatorie in zona FieraLa guerra per lo spaccio, i colpi esplosi per vendetta, il muro di omertà. Riccardo Campolo ha ricostruito cosa c'è dietro alle due sparatorie di Palermo. Due episodi che, nel giro di poche ore, hanno ... palermotoday.it